I migliori prodotti di tecnologia sono letteralmente quasi regalati da Esselunga, il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito decisamente favorevole per tutti i consumatori che vogliono approfittare di sconti mai visti prima d’ora, godendo altresì di un risparmio più unico che raro.

Tutti coloro che sono interessati alle promozioni di casa esselunga, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi sparsi per il territorio, senza vincoli o limitazioni particolari. Forse le scorte potrebbero essere limitate, di conseguenza raccomandiamo di scegliere rapidamente il da farsi.

Esselunga, quanti prezzi bassi nel volantino

La nuova campagna promozionale di Esselunga, attiva fino al 21 giugno, torna a fare la voce grossa nel mondo degli smartphone. Gli utenti che sceglieranno uno dei modelli sottostanti, potranno decidere di aggiungere solo 1 euro, per ricevere anche le cuffie a padiglione JAZ Limited Edition (del valore commerciale di ben 69 euro).

I modelli in promozione partono dalla fascia più alta, rappresentata perfettamente da Apple iPhone 12, un best buy disponibile a 698 euro, per poi scendere verso Galaxy A14 a 158 euro, Galaxy A34 a 298 euro, Redmi 10C a 118 euro, Galaxy A23 a 218 euro, oppure un ottimo Xiaomi Redmi Note 12 a 178 euro.

Coloro che sceglieranno invece un televisore, potranno spendere una cifra che oscilla tra un minimo di 99 euro ed un massimo di 379 euro, mettendo a tutti gli effetti le mani su un modello con applicazioni completamente smart. Le occasioni, lo ricordiamo, sono attive solamente da oggi, mentre le pagine sondo disponibili da domani.