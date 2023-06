Lidl chiude la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica e di beni alimentari, con il lancio di una fantastica campagna promozionale, arricchita con prezzi bassi decisamente economici, e la piena disponibilità sul territorio nazionale.

Il risparmio è assolutamente di casa da Lidl, con questa nuova campagna, infatti, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con prezzi sempre più bassi, disponibili solo nei negozi fisici, e con scorte decisamente limitate. Il ragionamento che vi proponiamo è sempre lo stesso: se volete acquistare, fatelo subito, non attendete oltre.

Lidl, oggi le nuove offerte sono inarrestabili

I prezzi del volantino Lidl sono assolutamente inarrestabili, la promozione attivata questa settimana permette agli utenti di spendere anche solamente 12 euro per l’acquisto di un prodotto per il benessere. La maggior parte degli sconti pare essere mirata sulla nuova serie firmata Rita Ora, al cui interno si possono trovare piastra per capelli, asciugacapelli, multistyler, spazzola rotante e lisciante, tutte disponibili a prezzi che non superano i 29 euro.

Abbandonando la suddetta serie, gli utenti possono comunque godere di un risparmio non da poco, infatti è possibile trovare anche il dispositivo per la pulizia dei pori del viso, il cui prezzo finale corrisponde a soli 12,99 euro. Le altre occasioni del volantino Lidl le potete trovare elencate nel dettaglio direttamente aprendo le pagine che abbiamo inserito per comodità nell’articolo, cosicché possiate avere il tutto raccolto in un unico posto.