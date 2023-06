Netflix annuncia la sesta stagione di Black Mirror

Netflix annuncia, dopo gli ultimi episodi del 2019, il ritorno di Black Mirror il 15 Giugno, disponibile già il trailer ufficiale e la descrizione dei relativi episodi.

Netflix e i grandi ritorni sullo schermo

Black Mirror, serie premiata agli Emmy, si è presentata sulla piattaforma Streaming annunciando l’inizio di un genere del tutto nuovo e spiazzando le aspettative degli utenti.

In ben 5 ed imperdibili stagioni, dalla durata di un’ora circa per episodio, abbiamo assistito alle trame più stravaganti oltre alla partecipazione di personalità importanti, come la cantante americana Miley Cyrus che ritroviamo nell’ultima puntata della quinta stagione.

La particolarità di Black Mirror sta proprio nella nella trama dei suoi episodi.

Ogni puntata è indipendente l’una dall’altra quindi non vi è un ordine di visione.

Tuttavia, seppure in modi diversi, il tema centrale è sicuramente lo sviluppo delle nuove tecnologie, l’ipotesi di un mondo in cui le tecnologie, i social e l’intelligenza artificiale raggiungono ampi vertici e di come tale situazione abbia, inevitabilmente, le sue conseguenze sociali e personali nella vita degli esseri umani.

Black Mirror arriva la sesta stagione

Netflix ha annunciato la sesta stagione di Black Mirror per il 15 Giugno, con il nuovissimo trailer che tutti i fan della serie aspettavano.

Oltre al trailer sono state rilasciate le descrizioni degli episodi che, restando fedeli alla caratteristica peculiare della serie, possono essere visti con l’ordine che preferite.

Si tratta di 5 episodi presumibilmente di grande durata, quindi ben 2 episodi in più rispetto all’ultima stagione del 2019.

Secondo quanto detto da l’ideatore della serie Charlie Brooker, sarà una delle stagioni più imprevedibili, promettendo follia, innovazione e grandi colpi di scena.

Non ci resta che aspettare il 15 Giugno per saperne di più.