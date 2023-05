Sappiamo ormai da diverso tempo che la nota casa automobilistica Fiat sta preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo B-SUV che andrà a sostituire l’attuale Fiat 500x. Stiamo parlando della prossima Fiat 600. Quest’ultima è stata già protagonista di rumors e indiscrezioni, ma ora sono state pubblicate in rete le prime foto spia degli interni.

Fiat 600, arrivano in rete nuove foto spia riguardanti gli interni della vettura

Fra non molto tempo il marchio automobilistico Fiat toglierà i veli sulla prossima serie Fiat 600. Qualche giorno fa, la vettura è stata spiata durante le riprese di uno spot pubblicitario. Ora, però, come già accennato in apertura, sono state pubblicate in rete nuove foto spia.

Queste ultime, in particolare, ritraggono finalmente gli interni della vettura. Immaginavamo che all’interno ci sarebbe stata tanta tecnologia e ora ne abbiamo avuto la conferma quasi ufficiale. Dalle foto è infatti possibile notare la presenza al centro di un display molto ampio esteso orizzontalmente.

Questo schermo sarà adibito al sistema di infotainment Uconnect. Dietro al volante, invece, è possibile scorgere la presenza di un ulteriore display leggermente più piccolo di dimensioni. Quest’ultimo sarà invece adibito per la strumentazione digitale.

Insomma, abbiamo già diverse informazioni su questa prossima vettura a marchio Fiat. Ricordiamo che il suo debutto ufficiale non dovrebbe essere troppo lontano. Secondo quanto è emerso nel corso delle scorse settimane, la prossima Fiat 600 non si discosterà molto dall’attuale modello Fiat 500x. A conferma di tutto ciò, qualche giorno fa erano emerse in rete alcune foto spia durante dei test su strada.