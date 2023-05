Di reveal ufficiali in stile GTA non ce ne sono ancora, ma l’arrivo della sesta edizione della saga sembra essere sempre più vicino. La conferma dei lavori è arrivata già da tempo in seguito al clamoroso mega-leak accaduto l’anno scorso, dove tutti i fan hanno potuto vedere “in anteprima” una prima versione di GTA 6 ancora in fase di sviluppo.

GTA 6 riuscirà a sostenere l’eredità del suo predecessore? Sicuramente parliamo di una responsabilità enorme che non lascia indifferenti gli sviluppatori di Rockstar Games, specialmente se prendiamo in considerazione le parole arrivate direttamente da Take-Two.

GTA 6 riuscirà ad essere all’altezza di GTA 5?

Il CEO di Rockstar Games, Strauss Zelnick, ha commentato lo stato attuale dello sviluppo del videogioco in un intervista rilasciata al canale YouTube Aarthi and Sririam, provando a spiegare che l’obiettivo di Rockstar Games di raggiungere è quello di raggiungere la “perfezione“:

“Voi identificate problemi significativi ogni volta che rilasciamo un sequel o, nel caso di Civilization, quando ricreiamo davvero il franchise. Credo che questa sia una sfida che Rockstar affronta tutte le volte che deve lanciare una nuova iterazione di Grand Theft Auto.

Da un lato, deve essere qualcosa che non avete mai visto prima, ma dall’altro deve riflettere lo stesso feeling che abbiamo su Grand Theft Auto. È una grande sfida per il team. E la risposta di Rockstar è semplicemente di cercare la perfezione. Cercate solo la perfezione, e ci arriveremo“.

Il CEO però non ha comunque fatto nessun riferimento specifico al videogioco, tuttavia ci ha tenuto a mettere in evidenza che ogni capitolo che uscirà sotto il nome di Rockstar Games dovrà essere considerato dal pubblico come “perfetto”.

Riuscirà Rockstar Games a non far “cadere l’hype”?

Dalla gloria al baratro è un attimo. L’impresa di non far “cadere l’hype” che c’è attorno al nuovo videogioco non è per niente semplice per il team di sviluppo, soprattutto dopo che la quinta edizione della saga continua a macinare numeri sul mercato.

Il costo di questa “perfezione” è oltretutto elevato: in base agli ultimi rumors, pare che i costi di sviluppo potrebbero addirittura aver superato il miliardo di dollari.

Cifre che, al contempo, fanno luce sulle vendite di Rockstar Games, marchio che ha raggiunto da poco le 400 milioni di copie vendute in tutto il globo.

In questo momento, come anticipato prima, non ci sono delle vere e proprie date a cui poter fare riferimento. Secondo un report di Take-Two, pare che il lancio dovrebbe avvenire entro la fine di marzo 2025.