Il tema della privacy è di estrema importanza e attualità, per questo motivo il team di sviluppo di WhatsApp ha rilasciato una nuova e interessantissima feature. Al fine di garantire la riservatezza delle conversazioni per i propri utenti ecco arrivare la funzionalità Chat Lock.

Gli utenti potranno proteggere le chat più importanti, intime e personali aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza a WhatsApp. Le chat bloccate sfruttando la feature Chat Lock sono accessibili esclusivamente utilizzando una password o l’Autenticazione Biometrica.

Tuttavia, non è solo questo aspetto a rendere queste chat più sicure e protette. Infatti, bloccando una chat, questa verrà rimossa dall’elenco di tutte le conversazioni attive e sarà inserita in una sezione dedicata.

WhatsApp ha deciso di introdurre la feature Chat Lock, permetterà di bloccare le chat e renderle accessibili solo tramite password o autenticazione biometrica

A questo si aggiunge che le notifiche delle chat private non compariranno sullo schermo come ulteriore livello di segretezza. Il team di WhatsApp vuole quindi offrire un ambiente sicuro e protetto a tutte quelle conversazioni che devono rimanere private ad ogni costo.

La feature Chat Lock è pensata per coloro i quali si trovano a dover prestare occasionalmente lo smartphone ad amici e conoscenti. In questo modo, le proprie chat resteranno inaccessibili e potranno essere attivate solo con l’utilizzo di una password o dell’autenticazione biometrica.

Per attivare la funzionalità è possibile selezionare una chat, cliccare sul pulsante delle impostazioni e attivare l’opzione di blocco. Per visualizzare le Chat Lock, invece, basterà trascinare verso il basso le chat e verrà chiesto di inserire la password per accedere a tutte le conversazioni private.

Tra le funzionalità in arrivo in arrivo nei prossimi mesi, WhatsApp ha già indicato che le Chat Lock saranno condivise tra tutti i dispositivi collegati per offrire la massima privacy su ogni device. Inoltre, sarà possibile creare password personalizzata per non utilizzare necessariamente quella di sistema, in modo tale da offrire un ulteriore garanzia di protezione.