WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più in continuo cambiamento, la concorrenza è agguerrita, spesso indichiamo Telegram come una realtà sempre in mutamento ed un passo avanti rispetto alla stessa app di Meta, nonostante la suddetta sia in netto vantaggio nel numero di utenti attivi giornalmente, è necessario essere aggiornati, onde evitare di permettere alla rivale di accorciare le distanze.

Gli ultimi update hanno visto l’introduzione della possibilità di auto-inviarsi i messaggi, così da creare una chat privata a cui solo l’utente stesso può accedere, ma anche ha avuto inizio la diffusione della modifica dei messaggi, una funzione che gli utenti hanno indubbiamente atteso per tantissimo tempo (già presente al contrario su Telegram).

WhatsApp, le novità di questo 2023

Il 2023 è comunque un anno veramente ricco di novità per WhatsApp, prima fra tutte i cosiddetti messaggi effimeri, ovvero messaggi che si autodistruggono trascorso un periodo di tempo variabile, per i quali non sarà nemmeno possibile effettuare lo screenshot. Privacy ai massimi livelli, in questo modo l’utente potrà scrivere quasi ciò che vuole, e metterlo a disposizione del destinatario solo per un ridotto intervallo temporale.

Non mancano poi migliorie sui gruppi, con una gestione più accurata da parte del proprietario dello stesso, oppure aggiornamenti mirati sugli Stati di WhatsApp, che secondo le prime indicazioni dovrebbero presto assomigliare di più ad esempio a ciò che possiamo trovare su Instagram (che ricordiamo essere sempre di proprietà di Meta).