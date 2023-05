sponsor

Il popolare software di messaggistica WhatsApp sta per lanciare una nuova funzione che renderà più semplice per gli utenti connettersi con le comunità. WaBetaInfo, un sito web che analizza i progressi di WhatsApp, ha svelato la nuova funzione “Community Tabs”.

Secondo il sito, le schede della comunità verranno visualizzate nel flusso di chat e saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app. La funzionalità è ancora in fase di lavorazione e non è ancora accessibile ai beta tester.

WhatsApp, scopriamo la novità

Gli utenti potranno interagire con i gruppi che fanno parte di una comunità attraverso le schede della comunità. L’interfaccia utente di WhatsApp è stata recentemente rinnovata per rendere più semplice per gli utenti identificare e navigare tra i vari gruppi di chat. La nuova barra degli strumenti, che verrà visualizzata nella parte superiore dell’elenco delle chat, mostrerà agli utenti tutti i gruppi a cui appartengono.

Quando un utente riceve un messaggio di testo da un’organizzazione collegata alla comunità, nelle schede della comunità verrà visualizzato un badge blu sopra il simbolo della comunità. In questo modo gli utenti potranno gestire con maggiore attenzione i messaggi in arrivo.

Inoltre, la barra degli strumenti mostrerà solo i gruppi collegati a una determinata comunità; gli altri gruppi scollegati saranno nascosti. In questo modo gli utenti troveranno più semplice identificare e impegnarsi con i gruppi che sono importanti per loro.

È risaputo che WhatsApp aggiunge regolarmente nuove funzioni per migliorare l’esperienza degli utenti. È una delle applicazioni di messaggistica più popolari e conta oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo. L’inclusione della funzione Community Tabs dovrebbe rendere il servizio ancora più interessante per gli utenti che desiderano connettersi con altre persone che condividono i loro interessi e partecipare a discussioni significative.

L’aggiunta della funzione Community Tabs è un passo avanti positivo per gli utenti di WhatsApp. Sarà più semplice per loro impegnarsi con le comunità e mantenere i contatti con le persone e le organizzazioni che sono importanti per loro. Come di consueto, WhatsApp continuerà a fornire nuove funzioni e aggiornamenti in futuro per migliorare l’esperienza degli utenti.