sponsor

Kena Mobile, un operatore virtuale italiano, ha modificato i suoi contratti di telefonia mobile per includere costi di attivazione o carte SIM gratuite in alcuni casi. Kena Mobile offre numerosi piani a basso costo, il più economico dei quali parte da 6,99 euro al mese e comprende chiamate illimitate, almeno 1.000 SMS e una notevole quantità di dati per navigare sulla rete 4G di TIM. Ad eccezione di reti specializzate come Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce, questi piani sono accessibili a tutti gli operatori virtuali.

I nuovi programmi di Kena Mobile sono un’ingegnosa tattica di marketing che sicuramente attirerà più consumatori. A partire dal 4 maggio 2023, Kena Mobile non addebiterà più ai consumatori il costo di attivazione (solitamente 4,99 euro) per tutti i piani, tranne quello più costoso. Inoltre, tutti i piani, ad eccezione di quello da 6,99 euro, includeranno una carta SIM gratuita e la consegna gratuita. La scelta più economica è l’abbonamento dati illimitato, che offre 130 GB di Internet 4G, chiamate illimitate e 1.000 SMS per 6,99 euro al mese.

Kena Mobile, ecco le offerte

Kena Mobile offre la Promo STAR 150GB, che include chiamate illimitate, 1.000 SMS e 150 GB di dati 4G per i consumatori che desiderano più dati. Questo bundle costa 7,99 euro al mese ed è accessibile solo a Iliad, Fastweb e a selezionati operatori virtuali come ho. Mobile, PosteMobile, Lycamobile e altri. Kena offre un pacchetto “Special Edition” con chiamate illimitate, 1100 SMS e 230 gigabyte di dati 4G a 9,99 euro al mese per i consumatori che passano da Iliad o da MVNO selezionati e per i nuovi abbonati.

I clienti che utilizzano il programma di Ricarica Automatica per attivare questi piani otterranno 50 GB di dati extra gratuitamente. Tutte le informazioni necessarie per attivare questi piani sono disponibili sul sito web di Kena Mobile.

Il nuovo approccio di marketing di Kena Mobile offre ai clienti un’eccellente opportunità di ottenere più dati a un costo inferiore. La gratuità della SIM e dei costi di attivazione è un’ottima caratteristica che senza dubbio attirerà un maggior numero di clienti. L’enfasi di Kena Mobile sull’eccezionale rapporto qualità-prezzo e sulle chiamate ed SMS illimitati attirerà sicuramente un maggior numero di consumatori, in particolare quelli che richiedono grandi quantità di dati.