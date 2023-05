sponsor

WhatsApp, dal suo lancio nel 2009, ha sempre dato grande importanza alla privacy degli utenti, introducendo nuove funzionalità e tecnologie per proteggerli. La recente innovazione soddisferà chi desidera la massima riservatezza durante la comunicazione.

Whatsapp: la piattaforma conserva segreti mai svelati

L’applicazione, creata da due ex dipendenti di Yahoo, ha rivoluzionato il modo di comunicare a livello globale. A differenza dei social network come Facebook, che mettono in condivisione informazioni personali, WhatsApp ha risposto all’esigenza di comunicare rapidamente e gratuitamente. Prima del suo arrivo, gli SMS erano l’unico mezzo di comunicazione tramite testo, con limitazioni come il costo e il numero di caratteri. L’app ha risolto questi problemi offrendo un servizio gratuito, intuitivo e veloce, accessibile a chiunque abbia uno smartphone e una connessione internet.

WhatsApp ha implementato la crittografia end-to-end per proteggere le conversazioni e, con l’introduzione di funzioni come l’utilizzo dello stesso account su più dispositivi, la necessità di protezione della privacy è aumentata. Tuttavia, a volte gli utenti potrebbero voler nascondere la propria attività, come il momento in cui stanno scrivendo o registrando un messaggio.

WhatsApp ha ideato una soluzione semplice ma efficace per proteggere la privacy degli utenti in questi casi. Non è necessario alcun aggiornamento, ma solo un po’ di astuzia. Quando si desidera nascondere l’attività su WhatsApp, basta disconnettere temporaneamente la connessione internet.

Anche senza connessione, è possibile scrivere o registrare messaggi, ma il destinatario non riceverà alcuna notifica come “Sta Scrivendo…” o “Sta Registrando…”. Dopo aver scritto o registrato il messaggio, è possibile inviarlo riattivando la connessione. In questo modo, l’interlocutore non saprà quando il messaggio è stato scritto o registrato, garantendo una maggiore privacy.