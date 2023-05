Penna con TELECAMERA SPIA su Amazon quasi GRATIS, comprala subito

Utilizzare una penna per spiare coloro che ci sono di fianco o magari lasciarla lì e andare via per fargli fare tutto il lavoro. Oggi l’offerta che Amazon mette a disposizione farà diventare tutti dei piccoli 007, spendendo peraltro molto poco. Basterà infatti rifarsi alla promozione di oggi per comprare l’articolo ad un prezzo estremamente basso.

Oltre a questa grande soluzione che vi permetterà di sentirvi delle spie, ce ne sono diverse altre che ogni giorno arrivano tramite Amazon. Molti utenti però sono soliti perdersele, visto che non hanno l’opportunità di monitorare per tutta la giornata il celebre sito e-commerce. Proprio per questo motivo esistono i nostri canali Telegram dedicati che trovate qui sotto con i link diretti. Potrete entrare liberamente e gratis ricevendo ogni giorno sul telefono le migliori offerte di Amazon.

La penna spia in offerta su Amazon con un coupon, ecco come funziona e quanto costa

All’interno di questa penna, ovviamente da caricare con cavo USB, troverete una telecamera. Ci sarà una risoluzione in full HD a 1080p per registrare dei video, con anche la possibilità di scattare delle foto nel formato 2560 × 1440.

La batteria consente di avere fino ad 85 minuti di registrazione da completamente carica, ma non dimenticate di inserire una scheda micro SD per il salvataggio. Ovviamente potrete utilizzarla anche come una normale penna, senza alcun tipo di problema. Lo sconto su Amazon è del 45% grazie al coupon che potete applicare, portando il prezzo a soli 22€. Per comprarla adesso, dovrete solamente aggiungerla al vostro carrello. Ci saranno due anni di garanzia.