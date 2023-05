Nel 2020, Revopoint ha lanciato il modello originale della loro serie POP come progetto di Kickstarter. Con una vasta gamma di funzionalità mai viste prima in uno scanner 3D economico, ha catturato l’interesse degli appassionati di scansione 3D. Tuttavia, il software rudimentale all’avvio ha impedito al prodotto di raggiungere il successo di massa.

Il nuovo modello Revopoint POP 2, promette una maggiore precisione di scansione e con il software migliorato cerca di offrire una vera scansione 3D a basso costo. Oggi, scopriremo se questo modello nuovo e migliorato è all’altezza delle aspettative.

Nella confezione:

L’elenco seguente mostra gli articoli inclusi solo nella confezione base da noi in prova, ma c’è anche una versione premium che offre maggiori accessori.

Scanner 3D POP 2;

Treppiedi;

Kit di installazione rapida;

Cavi USB A/C;

Porta telefono;

Esempio di scultura;

Entrambi i kit includono tutto il necessario per iniziare la scansione 3D, tranne naturalmente il computer o lo smartphone per l’acquisizione dei dati di scansione. Il pacchetto standard non include la custodia di trasporto, il power bank o il piatto girevole portatile, ma questi accessori sono comunque acquistabili a parte.

Specifiche tecniche:

Il dispositivo di scansione 3D Revopoint POP 2 utilizza una tecnologia a luce microstrutturata binoculare e un chip proprietario di micro proiezione per la scansione 3D. In pratica, un proiettore a raggi infrarossi viene utilizzato per creare un motivo sull’oggetto, mentre due telecamere IR (una per ogni lato) catturano la posizione dell’oggetto tramite questa luce.

Il Revopoint POP 2 può essere utilizzato per la scansione manuale o con un piatto girevole. Il piatto girevole consente di automatizzare una parte della scansione, ma la modalità manuale è adatta per scansionare oggetti di grandi dimensioni che non possono essere posizionati sul giradischi.

Purtroppo nel modello da noi in prova non c’era il piatto girevole, ma sicuramente consente una precisione maggiore e una scansione 3D più accurata rispetto a quella manuale.

Revopoint POP 2 è indicato per avere una precisione di 0,05 mm sui singoli fotogrammi e 0,15 mm nella nuvola di punti. Questi dati sono raccolti in un ambiente di laboratorio, pertanto ci si può aspettare che la precisione reale del POP 2 sia leggermente inferiore. Se volete scansionare oggetti con caratteristiche estremamente piccole, allora vi conviene cercare uno scanner 3D differente. Tuttavia, è difficile trovare un dispositivo che offra maggiori dettagli a questo prezzo, per cui dovrai considerare di spendere molto di più.

Con il Revopoint POP 2, puoi scansionare oggetti con un volume minimo di 20x20x20 mm, un miglioramento significativo rispetto allo scanner POP originale, che poteva lavorare solo con oggetti con un volume minimo di 30x30x30 mm.

La distanza di scansione consigliata per il Revopoint POP 2 varia da 150 mm a 400 mm, che abbiamo scoperto essere il punto ideale per ottenere scansioni di alta precisione e una copertura di scansione ottimale.

Il Revopoint POP 2 è dotato di un frame rate di scansione di 10 fps, il che significa che con l’uso del software reattivo non ci sono ritardi evidenti durante la scansione. Un’altra caratteristica interessante del POP 2 è la sua modalità di scansione delle texture che permette di generare modelli a colori con grande precisione, senza la necessità di una fotocamera esterna. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi si dedica alla creazione di risorse per giochi, VR o AR, rappresentando un notevole risparmio di tempo.

Inoltre, grazie al Wi-Fi integrato, è possibile utilizzare il Revopoint POP 2 insieme al proprio telefono (iOS/Android) per effettuare la scansione 3D in modalità wireless. Questo significa che non si è vincolati a un computer o laptop e si ha la libertà di muoversi durante la scansione di oggetti di grandi dimensioni.

Software:

Lo scanner 3D Revopoint POP 2 ha un’importanza fondamentale grazie al software che lo supporta. Infatti, se il software non è intuitivo o presenta problemi, l’utilità dello scanner diminuisce notevolmente.

Il predecessore del Revopoint POP 2, il POP 1, ha avuto dei problemi con il software “Handy Scan”, il quale presentava spesso malfunzionamenti e blocchi improvvisi. Fortunatamente, l’azienda ha lavorato molto sulla nuova linea di software Revo, migliorando l’esperienza utente e rendendola molto più stabile e affidabile.

Nel nostro caso, abbiamo testato il Revopoint POP 2 con successo utilizzando Revo Scan e Revo Studio su Windows 11. Inoltre, abbiamo anche testato la versione Android di Revo Scan su dispositivi mobili.

È possibile che ci siano problemi con altre piattaforme o diverse versioni del software, tuttavia, durante i nostri test non abbiamo riscontrato anomalie o bug. Abbiamo trovato che il software è molto facile da usare e intuitivo, la configurazione con lo scanner e il software richiede solo pochi minuti.

Per utilizzare il Revopoint POP 2, è necessario utilizzare tre software: Revo Scan, Revo Studio e Revo Calibration, tutti disponibili per il download qui.

Prestazioni e qualità scansione:

È importante sottolineare che, nonostante lo scanner Revopoint POP 2 non sia stato progettato per un utilizzo altamente professionale e presenti alcune limitazioni evidenti, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dei risultati ottenuti dopo i suggerimenti appresi.

Revopoint ha fatto un eccellente lavoro nella parte software, poiché abbiamo avuto la possibilità di scansionare diverse applicazioni compatibili con qualsiasi dispositivo, sia esso Windows, Mac, iOS o Android.

Durante i nostri test, abbiamo ottenuto risultati migliori utilizzando l’applicazione Android rispetto al laptop. Inoltre, i file generati possono essere utilizzati in quasi tutte le applicazioni 3D disponibili sul mercato.

Va notato che è importante utilizzare oggetti opachi e evitare superfici trasparenti o molto lucide, anche se esistono spray 3D al gesso che aiutano ad eliminare questi problemi.

Abbiamo ottenuto i risultati migliori con pezzi piccoli di dimensioni comprese tra 10-15 cm e l’utilizzo di una base rotante con i marker possono migliorare notevolmente i risultati. Vi consigliamo di controllare il canale YouTube di Revopoint, dove troverete numerosi video di aiuto per il processo di scansione dei vostri pezzi.

Conclusioni e prezzi:

In conclusione, lo scanner 3D Revopoint POP 2 è un ottimo strumento per chi ha bisogno di creare modelli 3D abbastanza accurati in modo rapido e semplice. Con la sua impressionante precisione di 0,05 mm e il design portatile, è un’ottima opzione sia per i professionisti che per gli appassionati.

Attualmente è possibile acquistare il Revopoint POP 2 su Amazon nelle seguenti configurazione e prezzi:

A questo prezzo è molto difficile trovare uno scanner 3D migliore, quindi se siete interessati al suo acquisto monitoratelo spesso per eventuali sconti o promozioni.