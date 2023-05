Huawei P60 riceve il nuovo update HarmonyOS 3.1.0.151, scopriamo le novità

Il nuovo aggiornamento per i Huawei P60 migliora le prestazioni della fotocamera e l'esperienza utente per tutti gli utenti

La famiglia Huawei P60 si sta aggiornando in Cina con la nuova versione del sistema operativo. Il produttore ha rilasciato un update per HarmonyOS che porta il sistema alla versione 3.1.0.151.

Come confermato direttamente da Huawei, l’aggiornamento è pensato per ottimizzare le feature dei flagship. In particolare, vengono introdotte novità che riguardano principalmente le prestazioni fotografiche. Tra le novità più interessanti riportate dal produttore ci sono un’ottimizzazione delle performance della fotocamera oltre che una resa cromatica più fedele alla realtà per le foto scattate.

Concentrandosi in particolare sul comparto fotografico, le ottimizzazioni riguardano i problemi di degradazione del colore e di fusione. Queste problematiche sono risultate piuttosto evidenti con l’update precedente e Huawei è subito corsa ai ripari per eliminare ogni possibile bug.

Ecco quindi che la qualità complessiva delle immagini è migliorata. Inoltre, il software di scatto ha ricevuto alcuni upgrade per riuscire a sfruttare al meglio le ottiche di tutti e tre i flagship. In questo modo, gli utenti potranno trarre il massimo dalla fotocamera dei propri Huawei P60. Inoltre

Tuttavia, Huawei ha lavorato anche sulla fluidità del sistema e, per questo, l’aggiornamento del firmware ottimizza le prestazioni della serie P60. In particolare, il brand cinese ha reso più fluida l’esperienza utente relativa allo scorrimento e allo swipe sullo schermo.

Si tratta, quindi, di un aggiornamento importante che risolve alcuni bug per gli utenti cinesi, ma soprattutto prepara i Hawuei P60 per il debutto a livello globale. I device arriveranno sui mercati internazionali a maggio.