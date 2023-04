Secondo le ultime indiscrezioni riportate da MyDrivers il nuovo Huawei Mate 60 dovrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno, più precisamente in autunno.

Secondo MyDrivers la casa cinese avrebbe di fatto ripristinato la strategia di lancio di due serie top gamma all’anno, ovvero gli smartphone P e Mate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei Mate 60 potrebbe arrivare in autunno

Del resto Mate 50 e varianti Pro, E ed RS sono stati svelati da Huawei a inizio settembre 2022, e le tempistiche potrebbero coincidere anche per i successori. Così come loro, pure la nuova serie viene indicata essere dotata di fotocamere ad apertura variabile. Per la prima volta, però, verrebbe installata la tecnologia di seconda generazione.

Sotto la scocca si prevede la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm in sostituzione dello Snapdragon 8+ Gen 1. La connettività sarà limitata al 4G, per il resto ci si attendono specifiche di primissimo piano. A partire proprio dalla fotocamera, che presumibilmente riprenderà almeno in parte la configurazione vista sulla serie precedente. Il modello 50 Pro, ad esempio, è dotato di cam principale da 50MP, ultra grandangolare da 13MP e tele periscopica da 64MP.

Altro smartphone con fotocamera ad apertura variabile è Nova 11 Ultra, presentato appena pochi giorni fa. La cam principale da 50MP ha infatti un’apertura f/1,4-4,0. Per Huawei il 2023 sarà fondamentale, “un anno di sfide” l’ha definito il management, e nonostante ormai il brand sia scomparso sul mercato smartphone europeo e occidentale in generale per gli effetti del ban, il business in Cina resta di importanza primaria per la sua sopravvivenza.