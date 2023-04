Tutti i tentativi di phishing hanno come unico obiettivo quello di far credere agli utenti a cui si rivolgono di poter beneficiare di qualcosa o di dover porre rimedio ad un’altra. Molto spesso i messaggi, talvolta molto discutibili, parlano di problemi al conto ma sono truffe. Questo porta le persone ad accedere inserendo le proprie credenziali tramite il link proposto dai truffatori, i quali dunque riusciranno così ad accedere.

Spesso la situazione però è diversa, con anche le banche che vengono truffate visto che viene utilizzato il loro nome. Un tentativo di phishing dunque può anche promettere dei vantaggi, come ad esempio quelli di un prestito con tassi di interesse bassissimi e con accredito istantaneo sul conto corrente dell’utente. State quindi attenti alle truffe.

Truffe alle banche inganni agli utenti, come agisce la nuova truffa del prestito

Come siamo soliti fare, anche oggi proponiamo un esempio diretto con un messaggio che è diventato ormai consueto. Si tratta di una sorta di invito a beneficiare di un prestito provvisto di tante, e soprattutto inusuali, agevolazioni. L’obiettivo sarà quello di collegare poi il vostro conto corrente per ricevere il prestito al fine di riuscire a mettere a segno la truffa finale. Ecco come si presenta il messaggio in questione dal quale dovete stare assolutamente alla larga:

“Ciao ,

stai cercando un prestito a tasso fisso?

Con Prestito Esclusivo se sei un dipendente o un pensionato puoi ottenere un finanziamento semplice, personalizzato a tasso fisso!

Compila il form e riceverai un preventivo senza impegno

in meno di 10 minuti!

RICHIEDI SUBITO >>

Un saluto”