Multe auto, se sei solito sbattere la portiera devi sapere a cosa vai incontro

Tutti abbiamo quell’amico che sembra non curarsi della portiera dell’auto e la chiude con troppa forza, rischiando di danneggiarla o incrinare il vetro. Questo atteggiamento può infastidire, ma in Svizzera, tale comportamento può anche portare a una multa.

Multe Auto: fate attenzione se andate in Svizzera

La Svizzera ha introdotto multe per chi chiude energicamente le portiere dell’auto, classificando tale azione come “inquinamento acustico“. I rumori molesti e fastidiosi prodotti possono disturbare la quiete pubblica, soprattutto nelle zone residenziali. La multa non è eccessiva, ma comunque sgradevole: 36,24 Euro, pari a 40 Franchi svizzeri.

L’inquinamento acustico è un problema serio in Svizzera e viene affrontato con diverse misure. La multa per chiudere la portiera con forza è solo una delle molte sanzioni particolari previste nel Paese. Ad esempio, è vietato avviare e spegnere ripetutamente l’auto, poiché questa pratica è considerata un reato in alcuni cantoni svizzeri. Anche l’uso di marce troppo basse, che producono rumori eccessivi del motore, è soggetto a una multa di 40 Franchi. Lo stesso vale per l’accelerazione eccessiva, che produce un rombo di tuono elevato e può portare a una sanzione.

Una delle norme più singolari prevede multe per chi gira continuamente nello stesso centro abitato, punendo coloro che non conoscono la strada. Se una persona viene sorpresa a ripetere lo stesso percorso, verrà multata. Infine, una multa comune anche in Italia riguarda l’uso del clacson o l’ascolto di musica ad alto volume nei centri abitati. Questa norma era prevedibile, ma se ti trovi in Svizzera, presta attenzione a tutte le possibili azioni considerate rumorose.