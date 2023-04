L’argomento riguardante l’intelligenza artificiale tiene banco ormai ogni giorno, soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti che sono balzati agli onori della cronaca. Il mondo, con l’avvento di ChatGPT, si sta lasciando avvolgere da questa nuova risorsa, la quale viene vista però da qualcuno come una possibile minaccia per il futuro e per l’umanità in generale. Elon Musk, patron di Tesla e di Twitter, ha a più riprese espresso il suo parere in merito fornendo una spiegazione all’interno di una lettera insieme ad altre personalità influenti.

Allo stesso tempo sembrerebbe però che il celebre visionario stia lavorando ad un progetto ben chiaro, il quale probabilmente vede sullo sfondo la creazione di un’intelligenza artificiale. Effettivamente tutto comincia a tornare da quando Twitter ha deciso di acquistare 10.000 GPU, anche se gli obiettivi finali sembrano ancora occulti. In realtà qualcosa starebbe venendo fuori, soprattutto secondo quanto trapelato.

Elon Musk, un’intelligenza artificiale che vestirebbe i panni di rivale di ChatGPT: i dettagli

Durante gli ultimi tempi, hanno fatto rumore le dichiarazioni del magnate sudafricano proprio in merito all’intelligenza artificiale. Ai microfoni di Fox News, Elon Musk ha spiegato che ci sarebbero in ballo diverse valutazioni per chiamare la sua nuova IA TruthGPT.

Il nome espone chiaramente quello che sarebbe il progetto, ovvero quello di creare un’intelligenza artificiale che spinge al massimo sul ricercare la verità. Questa potrebbe essere in grado di comprendere anche la natura dell’universo, sperando, secondo le parole di Elon Musk, che sia in grado di fare più bene che male al mondo in generale.

E’ chiaro che bisognerà lavorare tanto, dal momento che la concorrenza è già in vantaggio. Google ad esempio, oltre a ChatGPT, lavora ad un’intelligenza artificiale di livello già da diverso tempo, per cui Elon Musk dovrà accelerare i tempi. Molto probabilmente informazioni durante i prossimi giorni, per cui restate collegati per non perdervele.