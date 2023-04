Gli smartphone sono diventati una parte indispensabile della nostra vita quotidiana, consentendoci di rimanere in contatto con i nostri cari, di accedere alle informazioni e all’intrattenimento e di svolgere una serie di attività. L’uso eccessivo dello smartphone, d’altra parte, può avere una serie di conseguenze negative, tra cui dipendenza, isolamento sociale e problemi di sonno. In situazioni gravi, gli smartphone possono addirittura essere causa di morte, come dimostrano terribili episodi documentati in tutto il mondo.

La dipendenza è uno dei rischi più gravi legati ai cellulari e può causare cambiamenti di umore, irrequietezza, preoccupazione e depressione. La “dipendenza da tecnologia” sta diventando sempre più un problema e l’uso eccessivo del cellulare è stato messo in relazione con l’isolamento sociale e il ritiro, soprattutto tra i giovani. La sindrome di “Hikikomori” è un disturbo da isolamento sociale e ritiro che colpisce persone di età compresa tra i 14 e i 30 anni. Le persone affette da questa malattia possono trascorrere fino a 12 ore al giorno al cellulare.

Smartphone, ecco cosa non fare

L’uso eccessivo del cellulare può anche causare problemi di sonno, che sono stati correlati a depressione, abuso di droghe e controllo ossessivo dei messaggi. Stare seduti per lunghi periodi di tempo mentre si utilizza uno smartphone può anche compromettere l’apprendimento e la concentrazione, danneggiare la vista e potenzialmente causare lesioni reali al corpo.

Oltre a questi pericoli, i cellulari possono essere pericolosi se utilizzati in modo improprio. Molti automobilisti, ad esempio, si distraggono quando controllano il telefono, provocando incidenti automobilistici. Gli smartphone, d’altra parte, possono causare lesioni significative o addirittura la morte. Una ragazza di 14 anni è morta in Kazakistan dopo che il suo smartphone è esploso mentre stava dormendo. Aveva collegato il telefono per caricarlo quando si è surriscaldato e ha preso fuoco, uccidendola.

Allo stesso modo, nel 2018 in India, un uomo è morto folgorato dopo aver collegato il caricabatterie del suo telefono a una prolunga già rotta. In tutti gli incidenti, le autorità stanno ancora cercando di capire se i disastri sono stati causati da apparecchiature difettose o da un uso incauto. Questi incidenti evidenziano la necessità di utilizzare solo caricabatterie approvati, di evitare il sovraccarico e di sostituire rapidamente i cavi o i collegamenti rotti durante l’uso dei cellulari.

È importante usare gli smartphone in modo sicuro, fare delle pause e chiedere assistenza se necessario per evitare gli effetti negativi della dipendenza da smartphone e degli errori. nuovo ci permette di raccogliere i vantaggi della nuova tecnologia riducendo i rischi.