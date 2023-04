Le patch di sicurezza di aprile 2023, dopo il rollout degli ultimi giorni dedicato ai dispositivi pieghevoli di ultima generazione, arrivano finalmente anche su Galaxy Z Fold 3.

L’aggiornamento in questione ha una dimensione di poco superiore a 1,1 GB e la versione è F926BXXU3EWD1 / F926BOXM3EWD1 / F926BXXU3EWD1. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 3 riceve le patch di aprile 2023

Su Galaxy Z Fold 3 il changelog è lievemente più corposo che sul pieghevole di generazione successiva, oltre ai classici punti che in genere caratterizzano gli aggiornamenti di questo tipo Samsung indica che “le funzioni di Camera e Galleria sono state migliorate”, quindi di fatto le ottimizzazioni riguardano anche il comparto multimediale.

Il changelog riporta: “Le funzioni di Camera e Galleria sono state migliorate, il dispositivo è protetto da una maggiore sicurezza, perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo, eliminazione di bug e implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Le patch di aprile curano oltre 60 tra criticità e falle di sicurezza, alcune riconducibili ad Android altre all’interfaccia One UI di Samsung. Conviene dunque aggiornare, se non avete ricevuto alcuna notifica su aggiornamenti in attesa è bene fare un check da Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa: il rollout dell’aggiornamento in Italia è partito da qualche ora, per cui dovreste riceverlo a momenti.