Sebbene Elon Musk sia stato uno dei firmatari della lettera che richiedeva alle società sviluppatrici di intelligenza artificiale di fermarsi per un certo lasso di tempo nello sviluppare le medesime, in modo da riuscire a modularle e regolamentarle per garantire che operino nell’interesse pubblico, quest’ultimo non nega e non si nega alla loro indiscutibile utilità che, in futuro, le renderà strumento fondamentale in tutto il mondo della vita umana.

Ecco dunque perché a quanto riportato da Business Insider, il CEO di Tesla, Space X e Twitter, che da qualche giorno è stata inglobata in X Corp., avrebbe acquistato circa 10.000 GPU, unità normalmente utilizzate dalle aziende per elaborare grosse moli di dati all’interno dei data center o anche per addestrare i modelli di intelligenza artificiale.

IA su Twitter

Stando a molti rumor il progetto di Musk sarebbe ancora in fase di crisalide ma non per questo poco spedito, infatti il patron di Tesla non solo ha acquistato 10.000 GPU, ma si è portato a casa delle top di gamma assolute, parliamo delle Nvidia H100 basate su architettura Grace Hopper, decisamente più potenti rispetto alle NVIDIA A100 con architettura Ada Lovelace che vengono utilizzate da OpenAI per il suo chatbot ChatGPT.

Giusto per intenderci, il prezzo di una Nvidia H100 supera abbondantemente i 10.000 dollari, dunque il lotto di Musk ha un valore di svariati milioni di dollari.

Probabilmente le GPU finiranno nel data center di Atlanta e verranno utilizzate per l’implementazione di IA in Twitter per migliorarne le prestazioni come ricerca e pubblicità specifica.