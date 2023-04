Comet è pronta per dare battaglia a tutte le dirette concorrenti del mercato, con il lancio di un volantino che ha sicuramente dell’incredibile, poiché rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo del momento, con anche la possibilità di avere libero accesso agli sconti in ogni negozio sul territorio.

Avete capito bene, se volete acquistare ai prezzi effettivamente indicati nell’articolo, non dovete fare alto che recarvi in un qualsiasi punto vendita, oppure anche affidarvi al sito ufficiale, in questo secondo caso la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, solo nel momento in cui l’ordine avesse un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet, tantissime occasioni per spendere poco

Gli sconti di Comet sono tra i migliori del momento, all’interno del volantino attuale si possono trovare tantissime occasioni per spendere poco, con la possibilità comunque di pensare di mettere le mani sui top di gamma più in voga del periodo. Tra questi spicca chiaramente l’incredibile Samsung Galaxy S23, un best buy assoluto per il 2023, e finalmente acquistabile ad una cifra inferiore ai 900 euro, più precisamente parliamo di 899 euro.

Gli utenti che volessero ugualmente restare nel mondo Samsung, ma non fossero disposti ad investire una cifra così elevata, potranno pagare 649 euro per l’acquisto definitivo del Samsung Galaxy S22. Riducendo la spesa si possono poi incrociare molte occasioni per spendere poco, infatti troviamo innumerevoli modelli di casa Motorola, con l’aggiunta di Galaxy A14, Galaxy A13 e simili, tutti dispositivi no brand con garanzia di 24 mesi.