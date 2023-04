OnePlus Nord Buds 2 sono i nuovi auricolari wireless che di sicuro conquisteranno il mercato! Non solo sono esteticamente piacevoli, ma hanno anche funzionalità impressionanti. La custodia di ricarica è compatta e facile da portare in borsa o in tasca, mentre gli auricolari sono leggeri e abbastanza comodi da essere indossati per lunghi periodi di tempo. Inoltre, OnePlus si è impegnata per la sostenibilità utilizzando materiali ecologici come il bambù e la plastica riciclata per gli auricolari.

OnePlus Nord Buds 2: design e qualità dei materiali

Ma parliamo della vera star dello spettacolo: la qualità audio. Gli auricolari utilizzano un algoritmo di intelligenza artificiale per compensare le risposte alle basse frequenze, ottenendo bassi potenti e un’incredibile chiarezza audio. Grazie alla cancellazione attiva del rumore, in grado di ridurre il rumore di fondo fino a 25 dB, è possibile immergersi nella musica o nelle telefonate.

Qualità audio

Il suono è dinamico e vivace, grazie all’unità driver da 12,4 mm che consente una maggiore sensibilità sonora e un’ampia gamma di suoni. E anche quando il volume cambia, l’algoritmo di compensazione dei bassi mantiene costante la qualità audio. Le cuffie OnePlus Nord Buds 2 supportano anche Dolby Atmos e il Dirac Audio Tuner, che migliorano ulteriormente la qualità audio.

Durata della batteria

E non dimentichiamo la durata della batteria. Con un’autonomia fino a 5 ore di riproduzione continua senza la custodia di ricarica e fino a 27 ore con la cancellazione attiva del rumore attivata, la durata della batteria delle OnePlus Nord Buds 2 è eccellente. Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica, è possibile ottenere 5 ore di utilizzo. La custodia di ricarica è dotata anche di una porta USB-C per facilitare la ricarica.

Compatibilità e facilità d’uso

Ma ciò che distingue davvero le OnePlus Nord Buds 2 sono le funzioni aggiuntive che offrono. La modalità di trasparenza consente di ascoltare suoni e voci esterne durante la riproduzione dell’audio, migliorando la chiarezza dell’audio di sottofondo. La funzione Advanced Clear Call garantisce chiamate vocali chiare e nitide, grazie all’utilizzo di un algoritmo di intelligenza artificiale e di un sistema a doppio microfono che amplifica la voce umana e riduce il rumore di fondo. Inoltre, gli auricolari supportano la personalizzazione del controllo touch, consentendo di configurare i comandi in base alle proprie preferenze.

OnePlus Nord Buds 2: conclusioni

Nel complesso, gli auricolari offrono un audio di alta qualità, un’eccellente durata della batteria, un design accattivante e numerose funzioni aggiuntive. La cancellazione attiva del rumore funziona efficacemente per ridurre il rumore di fondo, mentre la modalità di trasparenza migliora la qualità dell’audio di fondo. La personalizzazione del controllo touch è un’aggiunta utile, così come la compatibilità con i dispositivi Bluetooth e la codifica audio avanzata. In sintesi, queste cuffie sono una scelta eccellente per chi cerca auricolari wireless di alta qualità ad un buon prezzo.

Le cuffie sono proposte al prezzo di vendita consigliato di 69€.