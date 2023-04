Netflix, ecco tutte le serie tv e i film in fiore sulla piattaforma ad Aprile

Il gigante dello streaming ha svelato le novità in arrivo ad aprile 2023 in Italia. Come sempre, sono presenti diverse uscite interessanti, sia tra gli Original che tra il materiale non prodotto direttamente da Netflix. Vediamo: Chupa, Sweet Tooth 2, Beef – Lo Scontro e Power Rangers: Una volta e per sempre. Di seguito è disponibile la lista suddivisa per categoria: Film Netflix Originals e Serie TV Netflix Originals, contenuti non originali, Anime e Animazione, e Doc & Comedy.

Netflix: serie tv e film in arrivo ad Aprile

Vediamo subito l’elenco!

3 aprile : I MIGLIORI GIORNI | Commedia

: I MIGLIORI GIORNI | Commedia 7 aprile :

– CHUPA | Avventura/Fantastico

– AAAHH BELINDA | Commedia/Drammatico

: – CHUPA | Avventura/Fantastico – AAAHH BELINDA | Commedia/Drammatico 8 aprile : HUNGER | Drammatico/Thriller

: HUNGER | Drammatico/Thriller 12 aprile : NOME IN CODICE: POLONIA | Commedia/Drammatico

: NOME IN CODICE: POLONIA | Commedia/Drammatico 14 aprile :

– THE LAST KINGDOM: SETTE RE DEVONO MORIRE | Azione/Storico

– FENOMENAS – INDAGINI OCCULTE | Horror

– REGINE IN FUGA | Azione/Commedia

: – THE LAST KINGDOM: SETTE RE DEVONO MORIRE | Azione/Storico – FENOMENAS – INDAGINI OCCULTE | Horror – REGINE IN FUGA | Azione/Commedia 19 aprile : POWER RANGERS: UNA VOLTA E PER SEMPRE | Speciale

: POWER RANGERS: UNA VOLTA E PER SEMPRE | Speciale 21 aprile :

– ONE MORE TIME | Commedia/Romantico

– LA STRETTA DEL PASSATO | Drammatico/Thriller

: – ONE MORE TIME | Commedia/Romantico – LA STRETTA DEL PASSATO | Drammatico/Thriller 27 aprile:

– GUIDA TURISTICA PER INNAMORARSI | Commedia/Romantico

– THE MATCHMAKER | Drammatico/Thriller

Serie tv

1 aprile:

– HEAVEN AND HELL: SOUL EXCHANGE | Miniserie

– INVISIBLE | Miniserie |

– HEAVEN AND HELL: SOUL EXCHANGE | Miniserie – INVISIBLE | Miniserie | 2 aprile: WAR SAILOR: LA SERIE | Miniserie

WAR SAILOR: LA SERIE | Miniserie 6 aprile : LO SCONTRO | Stagione 1

: LO SCONTRO | Stagione 1 7 aprile :

– TRANSATLANTIC | Miniserie

– SORELLANZA | Stagione 1

: – TRANSATLANTIC | Miniserie – SORELLANZA | Stagione 1 8 aprile: IL DIVORZISTA | Stagione 1 (ep. settimanali)

IL DIVORZISTA | Stagione 1 (ep. settimanali) 13 aprile :

– OSSESSIONE | Miniserie

– FLORIDA MAN | Miniserie

: – OSSESSIONE | Miniserie – FLORIDA MAN | Miniserie 14 aprile: QUEENMAKER | Stagione 1

QUEENMAKER | Stagione 1 20 aprile:

– LA DIPLOMATICA | Stagione 1

– TOOTHPARI – IL MORSO DELL’AMORE | Stagione 1

– LA DIPLOMATICA | Stagione 1 – TOOTHPARI – IL MORSO DELL’AMORE | Stagione 1 27 aprile:

– SWEET TOOTH | Stagione 2

– L’ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE | Stagione 2 (Parte 2)

– L’INFERMIERA | Miniserie

Netflix – Contenuti non originali in arrivo ad aprile 2023

1 aprile:

– AFTER 2

– SCUSATE IL RITARDO

– NO GRAZIE, IL CAFFE’ MI RENDE NERVOSO

– LE VIE DEL SIGNORE SONO FINITE

– CHE ORA E’

– IL VIAGGIO DI CAPITAN FRACASSA

– PAW PATROL: IL FILM

– IL RITORNO DEI MINI-NINJA

– AFTER 2 – SCUSATE IL RITARDO – NO GRAZIE, IL CAFFE’ MI RENDE NERVOSO – LE VIE DEL SIGNORE SONO FINITE – CHE ORA E’ – IL VIAGGIO DI CAPITAN FRACASSA – PAW PATROL: IL FILM – IL RITORNO DEI MINI-NINJA 2 aprile : DUE TESTIMONI, UNA VERITA’

: DUE TESTIMONI, UNA VERITA’ 3 aprile : IL SACRO MALE

: IL SACRO MALE 15 aprile: IL MATRIMONIO DI MIA SORELLA

IL MATRIMONIO DI MIA SORELLA 17 aprile: BELLI CIAO

BELLI CIAO 18 aprile: CON TUTTO IL CUORE

Netflix Anime e Animazione in arrivo ad aprile 2023

1 aprile : LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO | Stagione 3

: LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO | Stagione 3 8 aprile: COCOMELON | Stagione 8

COCOMELON | Stagione 8 1 aprile : BABY BOSS: DI NUOVO IN FAMIGLIA | Stagione 2

: BABY BOSS: DI NUOVO IN FAMIGLIA | Stagione 2 17 aprile: OGGY OGGY | Stagione 2

Netflix Documentari & Comedy in arrivo ad aprile 2023