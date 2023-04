Whatsapp, così facendo uscirai dai gruppi senza farti vedere

L’ennesima funzionalità di WhatsApp permette di uscire dai gruppi senza farsi notare dagli altri membri. Ovviamente ci sono molte altre funzionalità che rendono l’utilizzo dell’app di messaggistica più personale e privato e tra queste c’è proprio la possibilità di abbandonare il gruppo in forma privata, evitando di far apparire il messaggio azzurrino sull’uscita dal gruppo. Solo gli amministratori saranno informati dell’uscita, rendendo la cosa più gestibile.

Whatsapp: tutte le novità dell’app

La privacy degli utenti di WhatsApp è ulteriormente tutelata grazie all’aggiornamento, in cui gli utenti possono selezionare un ristretto gruppo di persone cui far sapere che siamo connessi, mentre gli altri resteranno all’oscuro della nostra eventuale disponibilità.

Una delle novità più importanti riguarda la protezione della privacy degli utenti, impedendo di fare screenshot dei messaggi WhatsApp visualizzabili solo una volta. Questa funzione è molto utile per scambi di foto e contenuti multimediali che non devono essere conservati o condivisi fuori dalla chat. I messaggi effimeri poi garantiscono una maggiore protezione dalla condivisione extra chat e bloccano la catena dell’infinita riproducibilità del file.

Tuttavia, è importante ricordare che la privacy non è garantita al 100% e che bisogna sempre fare attenzione a ciò che si condivide su internet. È importante leggere le condizioni d’uso e le politiche sulla privacy di WhatsApp e di altre app per capire come vengono utilizzati i propri dati.

Rimanendo in tema, sapete che oltre ai messaggi effimeri la piattaforma sta pensando bene di inserire anche le note vocali che si possono riprodurre una sola volta? Proprio così! Ne vedremo delle belle.