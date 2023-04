smartphone-ecco-come-caricare-il-tuo-device-per-non-rovinarlo

Gli smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana e, con l’aumento della nostra dipendenza da questi dispositivi, la durata della batteria è diventata un fattore importante da considerare quando si acquista un nuovo telefono. Le celle agli ioni di litio, più efficienti delle vecchie batterie al nichel, alimentano gli smartphone di oggi. Purtroppo, la durata della batteria varia in modo significativo in base alle abitudini di utilizzo.

Le applicazioni ad alto consumo energetico sono una delle principali cause di esaurimento della batteria. Le applicazioni che riproducono video e quelle di videochiamata, ad esempio, assorbono molta energia e possono esaurire rapidamente la batteria. Inoltre, alcuni programmi continuano a funzionare in background anche quando lo smartphone è inattivo, con conseguente consumo eccessivo della batteria. L’arresto dei processi in background nelle impostazioni di alcune applicazioni può aiutare a risparmiare la durata della batteria.

La batteria va caricata fino all’80%

Nonostante la maggior parte degli smartphone attuali non abbia batterie staccabili, la Commissione Europea ha richiesto che il vano batteria sia facilmente accessibile. Questo per garantire che le persone possano cambiare le batterie senza l’aiuto di un professionista.

Gli utenti di smartphone possono eseguire diverse operazioni per prolungare la durata della batteria. Un mito diffuso è che lasciare il gadget sempre collegato alla presa di corrente sia utile per la batteria. Per evitare di danneggiare la batteria nel tempo, gli esperti suggeriscono di caricarla solo fino all’80% e solo quando è intorno al 20%.

Un altro comportamento pericoloso è lasciare il telefono in carica sul comodino. La luce LED non solo può interferire con la regolare formazione di melanina da parte dell’organismo, causando una cattiva qualità del sonno, ma posizionare il telefono sul comodino aumenta le possibilità di danni involontari. È meglio mettere il telefono in un posto sicuro lontano dal letto durante la notte.

Gli utenti possono prolungare la durata della batteria facendo attenzione alle proprie abitudini di utilizzo ed evitando metodi di ricarica dannosi. Sebbene le batterie agli ioni di litio abbiano migliorato notevolmente le loro prestazioni, necessitano comunque di un trattamento corretto per ridurre al minimo i danni e prolungarne la durata.