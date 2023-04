L’operatore virtuale ho.Mobile, in occasione del periodo di Pasqua ed attraverso l’iniziativa ho. Sticker, ha lanciato un nuovo sticker denominato Pasqua con chi ho.

Questo sticker è valido per ottenere uno sconto sull’acquisto di una Colomba Classica della pasticceria Olivieri 1882. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia un nuovo sticker per Pasqua

Per promuovere il nuovo sticker in questione, in queste ore ho. Mobile sta inviando un SMS dedicato ad alcuni suoi clienti, ecco il testo: “La Pasqua e’ una delle feste più golose! Riscatta lo sticker “Pasqua con chi ho.” dalla sezione ho. Sticker della nostra app entro il 09/04 e ottieni uno sconto del 40% sulla colomba classica della pasticceria Olivieri 1882! Essere clienti ho. non e’ mai stato così dolce“.

Come indicato anche nel messaggio, il nuovo sticker “Pasqua con chi ho.” può essere riscattato fino al 9 Aprile 2023, ovvero proprio fino al giorno di Pasqua. Con l’iniziativa ho. Sticker, disponibile sull’app ho. Mobile per dispositivi mobili, al momento con scadenza al 31 Ottobre 2023, l’operatore virtuale permette ai suoi clienti di collezionare vari sticker digitali.

In ogni caso, ciascuno sticker permette di ottenere da 0 a 3 punti, ma soltanto dopo averlo riscattato rispondendo ad alcune domande. Per quanto riguarda il nuovo sticker “Pasqua con chi ho.”, in questo caso ai clienti non viene assegnato alcun punto, ma come detto si ottiene uno sconto sulla Colomba Classica Olivieri 1882.