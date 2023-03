Il colosso di Cupertino Apple lo scorso anno, con il lancio di iPhone 14, ha dichiarato di non voler più utilizzare lo slot per le SIM fisiche, o almeno iniziare a farlo negli Stati Uniti.

Ora, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe lanciare il nuovo iPhone 15, già senza slot, anche in Europa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15 potrebbe non avere lo slot per la SIM

In Francia sono iniziate a circolare voci riportate dal magazine MacGeneration che vedrebbero i nuovi iPhone 15 francesi sprovvisti del classico supporto le SIM fisiche, ma dotati unicamente di eSIM. Siccome Apple non produce per paesi, ma per continenti, questa notizia potrebbe interessare l’Europa intera, ovviamente includendo anche i dispositivi in arrivo in Italia.

L’eSIM sta facendo fatica a trovare spazio, con gli utenti che continuano a preferire la SIM fisica. La SIM virtuale permette di cambiare operatore senza dover necessariamente cambiare scheda, ma attualmente sono pochi i dispositivi che la supportano a pieno o che addirittura la richiedono necessariamente.

Un cambio radicale come questo dovrebbe trovare pronti i gestori telefonici, che dovrebbero andare a sostituire le classiche SIM con le eSIM per migliaia di utenti che acquisteranno i nuovi dispositivi di Apple. Si tratta ovviamente solo di rumor, ma monitoreremo la situazione per fornirvi aggiornamenti tempestivi sulla questione.