L’Asus ROG Phone 7 Ultimate potrebbe avere l’ultimo chipset Snapdragon 8 Gen 2, Android 13 e dotato di un trio di fotocamere posteriori: obiettivo principale IMX766 da 50 MP, un ultrawide da 13 MP e un sensore macro da 8 MP.

Apparentemente, entrambi hanno anche una fotocamera frontale da 32 MP. Inoltre, si dice che l’Asus ROG Phone 7 Ultimate abbia ben 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Non menzionano la RAM e la memoria dell’Asus ROG Phone 7 standard, ma notano che questa è apparentemente l’unica differenza tra il telefono standard e l’Ultimate. Affermano inoltre che non ci sarà un Asus ROG Phone 7 Pro.

Sulla base di quest’ultima fuga di specifiche, l’Asus ROG Phone 7 e, in particolare, il 7 Ultimate suonano come telefoni molto potenti. Ma l’Asus ROG Phone 6 Pro in realtà viene fornito con ancora più RAM (parliamo di 18 GB), abbinata a 512 GB di spazio di archiviazione.

Anche l’Asus ROG Phone 6 e 6 Pro hanno lo stesso peso e le stesse dimensioni che apparentemente avranno i nuovi telefoni, suggerendo che saranno dispositivi fisicamente molto simili. Speriamo in una compatibilità incrociata degli accessori.

Miglior smartphone da gaming?

Anche il sensore della fotocamera principale non è stato aggiornato, e l’ultrawide apparentemente ha lo stesso numero di megapixel, anche se resta da vedere se il sensore è lo stesso.

Quindi cosa viene aggiornato? La fotocamera macro qui è probabilmente migliore, poiché la serie Asus ROG Phone 6 ha solo un’unità da 5 MP, e allo stesso modo la fotocamera selfie su quei telefoni è solo da 12 MP. Quindi l’esperienza fotografica potrebbe essere leggermente migliorata sulla serie Asus ROG Phone 7.

L’aggiornamento principale sembra essere semplicemente il chipset, che secondo quanto riferito è uno Snapdragon 8 Gen 2 qui. Ciò dovrebbe fornire un significativo aumento di potenza rispetto allo Snapdragon 8 Plus Gen 1 che si trova nei modelli attuali, ma è anche il minimo indispensabile che ti aspetteresti da un nuovo modello.

Quindi, mentre l’Asus ROG Phone 7 e in particolare l’Ultimate si classificherà probabilmente tra i migliori telefoni da gioco, potrebbe non valere la pena acquistarli se hai già un telefono della stessa serie.