Continuano senza sosta purtroppo a nascondersi varie insidie e minacce sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android. Una delle ultime minacce avvistate in queste ultime settimane si chiama Nexus. Si tratta di un pericoloso trojan bancario che potrebbe irrimediabilmente mettere le mani su dati sensibili del conto corrente bancario e molto altro.

Nexus, il nuovo trojan bancario che rischia di svuotare il conto degli utenti

Sui dispositivi Android si sta aggirando una nuova minaccia piuttosto seria. Si tratta di Nexus, il nuovo trojan bancario. Quest’ultimo, in particolare, è stato individuato dalla società di sicurezza informatica Cleafy e da Cyble Research and Intelligence Labs (CRIL) durante lo scorso mese di giugno 2022.

Questo trojan si nasconde su alcuni siti di phishing che si celano in YouTube Vanced, ovvero un’app di terze parti di YouTube. Si tratta di una minaccia molto pericolosa. Una volta installato sul dispositivo del malcapitato, infatti, questo trojan è in grado di simulare l’interfaccia utente. In questo modo, l’utente malcapitato potrebbe inserire i propri dati personali, magari nell’applicazione del proprio conto bancario, e questi ultimi potrebbero venire rubati facilmente dai cybercriminali che si celano proprio dietro ai server di Nexus.

Si tratta di un trojan bancario al momento ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, è già facilmente reperibile online da svariati cybercriminali. Questi potrebbero infatti noleggiarlo, secondo quanto è emerso, per una cifra di 3000 dollari al mese per potare a termine le proprie truffe.

Il consiglio rimane sempre quello di evitare siti loschi e di evitare di installare applicazioni insolite che potrebbero celare ulteriori minacce.