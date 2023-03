Grazie alla nuova promozione Kindle Unlimited, è possibile godere di un accesso gratuito a milioni di ebook per due mesi. Ecco una guida su come approfittarne. Kindle Unlimited è un servizio in abbonamento offerto da Amazon che permette di leggere illimitatamente gli eBook disponibili nel suo catalogo.

Simile a Netflix o Prime Video, Kindle Unlimited offre l’accesso a una varietà di contenuti, come libri e riviste digitali, mediante un abbonamento mensile fisso, adatto anche ai lettori più esigenti.

Come funziona realmente Amazon Kindle Unlimited, quali sono i vantaggi e cosa comporta l’iscrizione?

Attualmente, Amazon ha lanciato una promozione che concede due mesi di prova gratuita, sostituendo temporaneamente l’offerta tradizionale di 30 giorni.

Per accedere ad Amazon Kindle Unlimited, è necessario avere un account Amazon e registrarsi al servizio direttamente dalla pagina ufficiale. Po sarà necessario cliccare su “Iscriviti ora“. Poiché è attiva la promozione che offre due mesi gratuiti, dopo aver completato la registrazione, Amazon richiederà un metodo di pagamento da utilizzare al termine del periodo di prova.

Una volta completata la registrazione, si avrà accesso a un vasto catalogo di oltre un milione di libri, disponibili su qualsiasi dispositivo: sebbene si consigli l’utilizzo di un Kindle, chi non possiede l’eReader di Amazon può utilizzare l’app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. Per leggere un eBook dal catalogo, basta aprire la pagina dedicata, cliccare su “Leggi gratis” e avviare il download direttamente nell’app.