Bollette, giù i costi di luce e gas ma gli sconti vengono eliminati

Le bollette per la luce e per il gas tornano a scendere in termini di costi. Lo sconto sulle fatture però sarà a breve eliminato

I costi per la luce e per il gas continuano a scendere nel corso di queste settimane. Gli italiani in primavera si troveranno a pagare meno per i consumi energetici e per le bollette, dopo una lunga stagione di rincari tra la fine del 2021 e tutto il 2022.

Bollette, finalmente la riduzione sui costi di gas e luce

In base a quelli che sono gli andamenti del mercato, i costi per l’energia elettrica dovrebbero scendere sino al 40% rispetto ai costi precedenti. Il taglio sui costi delle forniture sarà particolarmente significativo, specie per coloro che hanno un contratto legato al mercato libero della luce.

Lo stesso scenario si ripete anche per quanto concerne i costi per il gas, anche se in questo caso la riduzione sarà leggermente inferiore e sarà pari ad un 20% in meno rispetto a dicembre.

Tradotto in termini di valori assoluti, i cittadini italiani potrebbero risparmiare centinaia di euro su base annua con queste riduzioni dei costi. Gli sconti dovrebbero essere anche superiori nel corso dell’anno, qualora si confermi il trend in discesa per i prezzi delle forniture energetiche anche in primavera inoltrata ed in estate.

Un piccolo contraccolpo potrebbe esserci nel corso di queste settimane, con la scadenza del fondo dal valore di 21 miliardi previsto in legge di bilancio dal Governo per la copertura dei primi tre mesi dell’anno. In attesa di nuove risorse da mettere in campo, gli italiani proprio in primavera potrebbero trovarsi a pagare ancora una volta le componenti aggiuntive legate ai costi dell’energia elettrica e del gas, componenti che erano state eliminate nell’ultimo anno.