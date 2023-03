L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria Promo Flash dedicata a tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero.

La data di scadenza è ora fissata nei primi giorni di aprile 2023 ma non possiamo escludere che venga prorogata nuovamente nelle prossime settimane.

Very Mobile proroga Promo Flash

Sia la Promo Flash che Very Giga Special verranno prorogate fino al 3 Aprile 2023. Si segnala comunque che nel sito ufficiale dell’operatore, attualmente per l’offerta Very Giga Special a 11,99 euro al mese non viene indicata alcuna data di scadenza. Con la Promo Flash di Very Mobile, come detto è possibile ottenere 50 Giga in più al mese a tempo indeterminato con le offerte in portabilità, ad esclusione però dell’offerta voce Very 4,99.

Per i nuovi clienti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali le offerte disponibili sono tre. Very 6,99 MNP composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga (invece di 100 Giga) di traffico dati mensile in 4G a 6,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 6,40 Giga al mese per tutto il 2023.

Troviamo poi la Very 7,99 MNP composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga (invece di 150 Giga) di traffico dati mensile in 4G a 7,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 7,30 Giga al mese per tutto il 2023. Ed infine la Very 9,99 MNP composta da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 270 Giga (invece di 220 Giga) di traffico dati mensile in 4G a 9,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 9,10 Giga al mese per tutto il 2023.