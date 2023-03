ChatGPT 4, l'Intelligenza Artificiale ti aiuta a diventare ricco

Negli ultimi giorni, un thread Twitter creato dal designer e direttore creativo Jackson Greathouse Fall è diventato virale. Come molti altri, ha iniziato a “giocare” con il nuovo ChatGPT 4 lanciato la settimana scorsa. Egli ha dato al chabot un budget di 100 dollari e gli ha chiesto di guadagnare il massimo possibile, seguendo fedelmente tutte le indicazioni fornite dall’IA. La proposta vi lascerà senza parole.

ChatGPT 4: i consigli dell’Intelligenza Artificiale sono oro

Il piano proposto da GPT-4 in seguito alle richieste è incredibile ed è il seguente:

Creare un sito di affiliazione incentrato su prodotti ecologici e sostenibili, un’area di nicchia ma potenzialmente redditizia con poca concorrenza, e di registrare un dominio .com. Il risultato è stato GreenGadgetGuru.com, un sito attualmente accessibile ma non completamente funzionante. L’utente si è affidato anche a DALL-E-2 per la creazione del logo, successivamente modificato su Illustrator partendo dall’idea originale. Per quanto riguarda il sito web, Greathouse Fall ha ricevuto istruzioni dettagliate sul layout: logo in alto a sinistra e una pagina composta da una griglia di schede a cinque colonne. Il primo contenuto generato riguardava 10 gadget ecologici essenziali per la cucina, creati con l’aiuto di Mindjourney. I prodotti menzionati sono reali e non inventati. Infine, il chatbot ha consigliato di investire 40 dollari in pubblicità su Facebook e Instagram e ha pubblicato il sito web.

GPT-4 ha scritto l’articolo con tale precisione che l’utente ne è rimasto sorpreso. Ma non è finita qui, perché dopo un giorno di lavoro, un investitore ha offerto 100 dollari per il 25% della società. In seguito, il sito ha generato un fatturato di 1.378 dollari e un altro investitore ha offerto 500 dollari per il 2% della compagnia, raggiungendo una valutazione di 25.000 dollari. Probabilmente, la popolarità del thread su Twitter ha contribuito a questo risultato.