L’esenzione dal pagamento del canone Rai è reale, nulla di inventato o fake news di alcun tipo, esistono porzioni di utenti che a tutti gli effetti possono evitare il pagamento dell’annosa tassa, in modo completamente legale, anche se comunque devono soddisfare determinati requisiti.

Il canone Rai è la tassa di possesso di un apparecchio televisivo, in altre parole è un’imposta che tutti i possessori di un televisore devono pagare, del valore di circa 90 euro, addebitata periodicamente (a rate) nelle bollette dell’energia elettrica. Nel momento in cui viene attivato un nuovo contratto di fornitura, lo Stato ipotizza che il cliente abbia anche il televisore, e per questo parte l’addebito, ma non sempre è così.

Scoprite quali sono le nuove offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, correndo subito ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Canone Rai, quando è possibile non pagarlo

Se rientrate tra la porzione di utenti che non è in possesso di un televisore, dovete sapere che potete presentare all’Agenzia delle Entrate una autocertificazione con la quale dichiarate il fatto, in modo tale da ottenere direttamente l’esenzione dal pagamento del canone. Prestate attenzione a non fare i furbi dichiarando il falso, le pene sono molto severe nel caso in cui veniste scoperti.

Gli altri utenti che possono ottenere l’esenzione del pagamento del canone Rai sono gli over75, che hanno un reddito famigliare non superiore agli 8000 euro. Con tale dicitura si intende che la somma dei redditi di tutti i membri della famiglia non superi la cifra indicata, in caso contrario decade il diritto all’esenzione.