Passa a Tim con la Power Supreme anche da Iliad

Nelle ultime ore l’operatore Tim Italia sta offrendo la possibilità anche agli attuali clienti Iliad di attivare online l’offerta denominata Power Supreme a meno di 8 euro al mese.

Fino ad ora, le offerte TIM Power Supreme e TIM Power Supreme Easy erano diventate attivabili con portabilità da Iliad esclusivamente nei negozi TIM. Ricordiamoci insieme cosa propone questa offerta.

Tim Power Supreme attivabile dai clienti Iliad anche online

TIM Power Supreme comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download, il tutto al costo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il cliente può anche decidere di attivare la versione Easy Pay sempre a 7.99 euro al mese ma con 150 GB di traffico internet con addebito su carta di credito o prepagata.

Soltanto per chi richiede portabilità da ho. Mobile e Lycamobile, effettuando l’attivazione direttamente online, invece delle offerte TIM Power Supreme è disponibile invece TIM Wonder, attivabile dunque selezionando la voce “HO Mobile, Lycamobile Plus”. Ogni mese, TIM Wonder comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che 50 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload. Non è previsto dunque alcun bundle di SMS, mentre il prezzo dell’offerta è pari a 9,99 euro al mese.

Inoltre, lo stesso accade anche selezionando Vodafone, WindTre e Very Mobile, ma in questo caso viene proposta anche la TIM Young Easy a 9,99 euro al mese per clienti Under 25. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.