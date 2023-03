Samsung, gli utenti sono infuriati per la modalità Space Zoom

Samsung sta affrontando una serie di critiche da parte degli utenti. L’azienda coreana è stata accusata su Reddit di falsificare le foto scattate con la modalità Space Zoom del Galaxy S23 Ultra.

Questa modalità permette di ottenere foto estremamente definite della luna. Tuttavia, secondo l’autore del post su Reddit, Samsung utilizzerebbe un algoritmo per applicare dettagli inesistenti alle foto. Grazie a questa tecnica, è possibile far apparire le foto più dettagliate di quanto in realtà fossero.

Considerando il clamore della notizia, Samsung è intervenuta direttamente. Il brand coreano ha, di fatto, negato di aver falsificato le foto della luna. Secondo i portavoce dell’azienda, il Galaxy S23 Ultra non applica sovrapposizioni di immagini alle foto scattate.

Samsung è sotto accusa per le finte foto alla luna e per questo motivo il brand ha scelto di spiegare come funziona la modalità Space Zoom