Sin dall’inizio dei tempi, gli esseri umani hanno cercato l’oro. In effetti, è stato uno dei primi metalli estratti dall’uomo ed è utilizzato come valuta anche oggi.

Molte persone non si rendano conto che potrebbero essere sedute su pile d’oro in questo momento, dato che lo si trova spesso all’interno di dispositivi elettronici come laptop o TV. Se vuoi scoprire come estrarre questo prezioso metallo in casa, continua a leggere.

Iniziamo col dire che è quasi impossibile estrarre l’oro dall’elettronica a casa senza attrezzature speciali. Tuttavia, puoi utilizzare la quantità minima di sostanze chimiche disponibili per tutti per estrarre l’oro in modo sicuro, senza abilità o equipaggiamento speciale.

Uno degli aspetti più importanti da considerare quando si estrae l’oro dai rifiuti elettronici è la sicurezza. Questo inizia con lo sviluppo di un piano per lo stoccaggio e l’utilizzo di sostanze chimiche pericolose durante l’estrazione, ma include anche la comprensione di come queste sostanze chimiche potrebbero influire sulla tua incomunità se venissero versate o maneggiate male.

Ad esempio, alcuni metodi comuni utilizzano il cianuro che può essere fatale se sufficientemente concentrato nell’ambiente. Inoltre, tieni presente che molti componenti elettronici contengono piombo che non dovrebbe entrare nel suolo o nei sistemi idrici senza prima trattarlo adeguatamente (che può essere fatto attraverso l’incenerimento).

Dopo aver valutato i pericoli associati alle sostanze chimiche e alle attrezzature che utilizzerai, è importante raccogliere tutte le forniture e l’equipaggiamento di sicurezza necessari. Ciò include articoli come una maschera per il viso, guanti, occhiali e camice da laboratorio per proteggere la pelle e i vestiti da qualsiasi sostanza nociva. Dovresti anche disporre di un piano di emergenza in caso di incidenti o fuoriuscite.

Dopo aver effettuato le necessarie misure di sicurezza, è ora di iniziare a estrarre l’oro dai tuoi rifiuti elettronici. Per prima cosa, smonta tutti i tuoi dispositivi elettronici in singoli pezzi seguendo le istruzioni del produttore (se possibile) e separali in contenitori per rifiuti di plastica, metallo e vetro.

Assicurati di separare eventuali materiali pericolosi come batterie o condensatori prima di smaltirli in un normale contenitore per rifiuti perché potrebbero esplodere se inceneriti con altri oggetti.

Estrai finalmente l’oro

Ora è il momento di creare la soluzione che verrà utilizzata per rimuovere l’oro dai PCB. Questo può essere fatto sciogliendo una piccola quantità di cianuro in acqua (assicurarsi di utilizzare indumenti protettivi quando si maneggia il cianuro). La concentrazione di cianuro nella soluzione determinerà quanto oro viene rimosso dai PCB. Una maggiore concentrazione comporterà l’estrazione di più oro, ma aumenta anche il rischio di incidenti e rischi per la salute.

È importante ricordare che qualsiasi residuo di soluzione di cianuro deve essere smaltito correttamente perché è molto pericoloso se ingerito o inalato.

Con la soluzione di incisione preparata, è il momento di iniziare a estrarre le lamine d’oro dai PCB.

Per prima cosa, immergi i PCB nella soluzione e lasciali in ammollo per alcuni minuti. Quindi utilizzare una spazzola metallica o un raschietto per rimuovere la lamina d’oro dalle assi.

Assicurati di indossare guanti e occhiali protettivi mentre lo fai perché il cianuro è velenoso se ingerito o se viene a contatto con gli occhi.

Dopo aver rimosso tutta la lamina d’oro dai PCB, è il momento di filtrare le lamine dalla soluzione. Puoi farlo versando la soluzione in un contenitore di vetro o di plastica e lasciando che le lamine d’oro si depositino sul fondo. Una volta che si sono depositate, usa un cucchiaio o un altro utensile per rimuoverli dalla soluzione e asciugarle. Oppure puoi usare un filtro per caffè per questo scopo.