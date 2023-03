Samsung Galaxy Z Fold 5: novità sullo schermo esterno

Torniamo ancora una volta a parlare di smartphone pieghevoli e, come spesso accade, si tratta di Samsung. Il colosso sud coreano detiene sicuramente il primato in questo campo.

Il colosso sta per presentare la nuova generazione di pieghevoli per il 2023, lancio che probabilmente avverrà nei prossimi mesi. Stiamo parlando di Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5: parliamo del suo schermo

Nelle ultime ore il noto leaker Ice Universe è tornare a parlare dei prossimi pieghevoli di Samsung e in particolare di Z Fold 5, quello che sarà il più grande, il più performante e il più costoso della famiglia. Secondo quanto appena riferito dal leaker, Galaxy Z Fold 5 non presenterà alcuna novità in termini di design esterno. Nello specifico, si parla di un display esterno invariato per Galaxy Z Fold 5 rispetto alla generazione precedente. La diagonale di questo display sarà dunque pari a 6,2″.

Questo probabilmente lascerà delusi tutti coloro che speravano un display esterno più grande per il nuovo pieghevole di Samsung, magari come fatto vedere da alcuni rivali dell’azienda sudcoreana. Ice Universe ha anche riferito che gli elementi di design sono stati finalizzati per Fold 5 e Flip 5, e che pertanto difficilmente ci saranno dei cambiamenti rispetto a quanto appreso finora.

Assodato che non ci saranno particolari cambiamenti estetici rispetto alla generazione precedente, possiamo aspettarci altri tipi di miglioramenti con i nuovi pieghevoli di casa Samsung, sicuramente per le specifiche hardware e per il comparto fotografico. Staremo a vedere cosa ci riserverà Samsung.