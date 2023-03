WindTre, smartphone a rata zero con la nuova offerta

Durante la giornata di ieri è stata celebrata la Festa della Donna. Per l’occasione, i vari operatori telefonici italiani hanno proposto svariate promozioni. L’operatore WindTre, in particolare, ha deciso di proporre ad alcuni nuovi clienti l’attivazione di una interessante offerta di rete mobile denominata WindTre Di Più Lite 5G. Assieme ad essa sarà possibile acquistare uno smartphone del noto produttore cinese Xiaomi a rata zero.

WindTre, per la Festa della Donna Xiaomi Redmi 10 5G a rata zero con queste offerta

A partire dal 6 fino al 12 marzo 2023 alcuni nuovi utenti del noto operatore telefonico arancione potranno attivare una nuova offerta mobile molto interessante ma non solo. Come accennato in apertura, sarà infatti anche possibile abbinare l’acquisto di uno degli smartphone di Xiaomi con rata zero. Si tratta in particolare dello smartphone Xiaomi Redmi 10 5G.

L’offerta che permetterà di avere questo smartphone a rata zero è WindTre Di Più Lite 5G. Nello specifico, l’offerta include ogni mese 50 GB di traffico dati da sfruttare anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti. Il costo da pagare per il rinnovo mensile è di 12,90 euro.

Xiaomi Redmi 10 5G è uno smartphone di fascia media del noto produttore cinese. Presenta un ampio display con tecnologia IPS LCD da 6.58 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sotto alla scocca è presente il soc MediaTek Dimensity 700 con diversi tagli di memoria. Il suo comparto fotografico include poi due sensori fotografici posteriori rispettivamente da 50 e 2 MP.