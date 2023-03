Wind Tre è sicuramente tra gli operatori più apprezzati in Italia. La sua ottima copertura e le straordinarie offerte proposte periodicamente ai nuovi clienti gli permettono di occupare un posto non indifferente sul mercato. Non sono pochi, infatti, gli utenti che decidono di abbandonare il loro operatore per effettuare il trasferimento del numero e godere dei contenuti previsti dalle incredibili tariffe operator attack.

Anche i clienti che decidono di attivare una nuova linea hanno a disposizione delle offerte molto convenienti. Wind Tre permette loro di anche di acquistare uno smartphone a rate che, in alcuni casi, potrà essere ottenuto a costo zero.

Offerta Wind Tre con smartphone incluso: ecco tutti i dettagli!

I nuovi clienti Wind Tre possono richiedere l’offerta Di Più FULL 5G al costo di soli 14,99 euro al mese e ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

Il costo dell’offerta dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e i clienti dovranno indicare la modalità di pagamento al momento dell’attivazione. Il gestore permetterà di abbinare alla tariffa l’acquisto di uno smartphone a rate da scegliere tra i numerosi dispositivi presenti in listino. Coloro che decideranno di acquistare uno Xiaomi Redmi 10 5G non dovranno affrontare alcun costo iniziale né spesa mensili da abbinare al costo di rinnovo dell’offerta. Lo smartphone sarà offerto gratuitamente dal gestore che, inoltre, tutelerà i suoi clienti dalle spese impreviste bloccando automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo.