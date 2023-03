Multiverso, il professor Geraint Lewis sta cercando la vita al suo interno

Il concetto di multiverso è affascinante e intrigante per molti scienziati e appassionati di astronomia. Si tratta di un’idea che postula l’esistenza di universi paralleli, ciascuno con le proprie proprietà fisiche, governati da leggi fisiche simili o diverse da quelle che conosciamo nel nostro universo.

Multiverso: c’è vita nell’universo multiversale?

Se l’universo fosse veramente multiversale, allora ci sarebbe una moltitudine di realtà alternative in cui l’esistenza potrebbe essere molto diversa da quella che conosciamo. Ciò potrebbe includere la vita stessa, probabilmente diversa in ciascun universo parallelo.

In un recente articolo pubblicato sul sito web The Conversation, il professor Geraint Lewis dell’Università di Sydney ha esplorato l’idea di trovare la vita all’interno del multiverso. Secondo Lewis, la vita richiede determinati ingredienti per esistere, e quindi ci si potrebbe chiedere se esistono ambienti simili in tutta l’estensione del multiverso.

Inoltre, alcuni fattori possono influenzare fortemente l’abitabilità di un universo, come ad esempio il rapporto tra carbonio e ossigeno. Questo rapporto è stabilito da una particolare catena di reazioni nucleari nel cuore di una stella, e sembra essere particolarmente importante per l’abitabilità di un universo. Tuttavia, esplorare l’idea di trovare la vita all’interno del multiverso non è facile. Immaginando un’altra realtà dove l’elettrone è cento volte più pesante di quello che conosciamo, ad esempio, sarebbe difficile prevedere le conseguenze per le stelle, i pianeti e persino la vita.

Nonostante ciò, gli scienziati continuano ad esplorare l’idea del multiverso e le sue implicazioni per la vita. Inoltre, tutto questo può anche ispirare la fantasia degli scrittori di fantascienza e degli appassionati del genere. Non a caso, molte opere di fantascienza sono state ispirate dalle teorie del multiverso e dalle implicazioni che potrebbero avere sulla vita e sulla società.