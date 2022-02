Nella notte tra il 13 e il 14 Febbraio la Marvel ha deciso, in concomitanza del Super Bowl, attesissimo evento sportivo americano, di rilasciare il nuovo trailer del suo prossimo film: Doctor Strange: Nel multiverso della follia, uno dei film più attesi dell’anno e che sta creando un hype attorno a se impressionante, forse addirittura superiore a quello creato da Spiderman: No Way home.

Poche ore fa è arrivata anche la versione in italiano del trailer, di materiale da passare alla lente di ingrandimento ne sta davvero tanto, vediamo insieme cosa è emerso da queste nuove immagini.

Il trailer apre ad un multiverso di possibilità

Il trailer mostra fin da subito i classici tratti dei film diretti da Sam Raimi, dominati da una cupezza mista a profondità emotiva ben evidente, la quale come possiamo ben notare sarà presente in tutto il trailer in quello che si attesta essere un climax ascendente di emozioni intense che vanno di pari passo allo svolgersi delle vicende, il tutto amplificato da una musica di sottofondo decisamente ricca di pathos.

Riguardo i dettagli del trailer è possibile notare molti più elementi rispetto al teaser rilasciato come post credit scene di Spiderman, sono molte le teorie che circolano, la più risonante di tutte è quella legata alla presenza di Xavier (professor X) all’interno del film (la quale trova conferma anche nella voce americana nel trailer che sarebbe la stessa presente nei film degli X-Men), accompagnato addirittura dalle copie di Ultron, che potrebbero mostrare un collegamento con l’universo, mostrato in What If, dove Ultron ha vinto, preso le gemme dell’Infinito diventando dominatore assoluto.

Di certo di carne a fuoco ne sta tantissima, le teorie non mancheranno ad arrivare non appena gli esperti analizzeranno il trailer fotogramma per fotogramma.