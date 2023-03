La migliore offerta WindTre è disponibile a un costo di soli 8,99 euro al mese ma soltanto alcuni nuovi clienti hanno la possibilità di attivarla. La straordinaria WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay, infatti, è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad o MVNO, i quali possono accedere al sito ufficiale del gestore e richiedere la nuova SIM con portabilità del numero senza dover andare incontro ad alcuna spesa iniziale.

Offerta WindTre: costo e attivazione dell’offerta con 150 GB!

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay permette di ottenere ogni mese minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo dell’offerta ammonta a soli 8,99 euro al mese, da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione può essere effettuata direttamente online, selezionando il gestore di provenienza e quindi indicando l’offerta che si desidera ottenere. WindTre spedirà gratuitamente la nuova SIM tramite corriere.

Come già anticipato l’attivazione è riservata soltanto ad alcuni nuovi clienti. In particolar modo, possono ottenere l’offerta coloro che abbandonano uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I clienti in questione hanno a disposizione quattro offerte differenti per il costo, la quantità di Giga prevista mensilmente e la modalità di pagamento tramite la quale sostenere la spesa di rinnovo. Acquistando la nuova SIM e mantenendo invariato il numero sarà possibile scegliere una delle opzioni disponibili.