Multipresa VERTICALE con 8 PRESE e 5 porte USB a 30 euro, comprala su Amazon

Su Amazon ecco oggi una multipresa verticale che potrebbe fare al caso di tutti coloro che hanno una postazione con più dispositivi da collegare alla corrente elettrica.

Una multipresa a torretta verticale che include al suo interno 8 prese normali e 5 porte di ricarica USB

Gli utenti oggi potranno portare a casa un dispositivo davvero imprescindibile se siano svariate prese da collegare alla corrente tenendo ordinata la propria postazione. Ecco a voi direttamente da parte di Amazon una multipresa verticale che è dotata di prese per la corrente semplice e di porte USB per la ricarica rapida. Per quanto riguarda le prime, ce ne sono addirittura 8, mentre per quanto riguarda le porte di ricarica USB ce ne sono 5.

Potrete inoltre avere una disponibilità di estensione davvero grande grazie al cavo da 2,5 metri, Il quale potrà essere riposto nella parte inferiore della presa risparmiando quindi tanto spazio. Ricordiamo che poi è disponibile anche la protezione dal sovraccarico, con la multipresa che quindi potrà evitare i casi di sovratensione o cortocircuito. Sono presenti inoltre quattro interruttori indipendenti che consentono un controllo dei quattro lati. Ci sono anche degli indicatori LED che mostrano lo stato di accensione spegnimento di ognuno dei lati.

Il prezzo corrisponde a 30,99 €, il tutto grazie ad uno sconto del 10% da parte di Amazon ma anche per via di un coupon di 5 euro. Non dovete fare altro quindi che aggiungere l’oggetto al carrello e acquistarlo proprio adesso.