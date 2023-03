MediaWorld è impazzita, sconti al 90% sulla merce elettronica per distruggere Unieuro

La gara che continua ad avere luogo ogni giorno tra i tanti i colossi che si occupano del mondo delle offerte sul territorio fisico, è entrata nel vivo durante questo mese di marzo. Sono arrivati tanti nuovi volantini che si stanno scontrando tra loro a colpi di prezzi bassi, i quali rappresentano soprattutto il mondo della tecnologia. Proprio in tale ambito a dominare ci sono pochi vettori, tra i quali risulta sempre presente il nome di MediaWorld.

Poche aziende possono tenere il passo di questa grande realtà, la quale con più Store sul territorio italiano e non solo sta dimostrando di avere la leadership. Acquistare smartphone, Smart TV e molto altro intorno a questo mondo risulta davvero semplice visti i prezzi che sono sempre un po’ più bassi rispetto a quanto offerto altrove.

MediaWorld: le offerte di oggi all’interno del volantino dimostra ancora una volta la leadership del vettore

Se stavate cercando uno smartphone medio di gamma, questa volta da MediaWorld potrete trovarne tantissimi. Certo, ci sono anche i top di gamma, ma le offerte stratosferiche di oggi, almeno sul volantino, riguardano svariati prodotti che non superano i 450 € di valore.

Ecco ad esempio Oppo A96, Oppo A78 e Honor 70. Ovviamente ricordiamo che ci sono 24 mesi di garanzia.