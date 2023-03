TIM è folle, due PROMO Wonder da 100GB in 5G quasi gratis contro Vodafone

Dopo aver visto quanto abbiano spinto sull’acceleratore i grandi gestori durante l’ultimo periodo per riappropriarsi dei loro vecchi clienti, ecco che uno in particolare sta cercando di fare fuoco e fiamme. Stiamo parlando ovviamente di TIM, azienda che nel panorama della telefonia mobile italiana risulta da sempre una di quelle di primo ordine.

Il grande merito di questo gestore è sempre stato quello di arrivare per primo su tutto, fino a fornire la rete anche ad altri gestori come oggi fanno anche altri provider molto blasonati.

TIM, le promozioni che fanno battere il cuore agli utenti fino a farli entrare sono attualmente due: ecco le Wonder

Ora come ora però l’obiettivo è quello di lottare con la concorrenza per riportare dalla propria parte numerosi vecchi clienti, i quali hanno scelto altri provider tempo addietro. TIM proprio per questo ha deciso di lanciare due promozioni specifiche, le quali fanno parte della stessa nuova linea. Si tratta delle nuove Wonder, promozioni che dalla loro hanno tanta quantità per quanto concerne i contenuti ma che non mancano per quanto riguarda qualità e convenienza.

La prima delle due è un’offerta molto semplice, la quale con il suo prezzo mensile che equivale a soli 7,90 €, consente di avere ogni 30 giorni i migliori contenuti. Ricordiamo infatti che al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 70 giga in 5G.

Segue poi la seconda delle due offerte, ovvero quella che costa 9,90 € e che include al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 100 giga di traffico dati in 5G.