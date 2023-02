Il tappetino mouse è quell’accessorio essenziale per qualsiasi scrivania, a meno che non abbiate un mouse di ultimissima generazione con laser precisi e completi anche per utilizzi su superfici riflettenti. Grazie ad Amazon è possibile acquistare un prodotto ad un prezzo veramente irrisorio, poiché basteranno meno di 10 euro per l’acquisto definitivo.

Tappetino mouse in promozione, ecco lo sconto del momento

Il tappetino Logitech Desk Mat non presenta una tecnologia di alcun tipo, è un semplice tappetino per mouse di grandi dimensioni, infatti raggiunge 30 x 70 centimetri, con una base inferiore gommata che evita lo scivolamento sulla superficie di appoggio, ed allo stesso tempo permette comunque di essere utilizzata praticamente ovunque.

Disponibile in tre colorazioni differenti (grigio, rosa o viola), ha una superficie superiore realizzata in materiale idrorepellente, ciò sta a significare che è completamente resistente ai versamenti ad esempio di un bicchiere d’acqua o del caffè, facilitando la vita degli utenti che ogni giorno sono soliti bere le bevande alla scrivania mentre si trovano al computer.

Il prezzo di base è abbastanza elevato, per la categoria del prodotto, infatti avrebbe un costo di 23,99 euro, tuttavia Amazon ha deciso di fare un regalo ai propri utenti, e per l’occasione ha attivato uno sconto del 59%, riuscendo così ad avere la possibilità di acquisto a soli 9,82 euro (CLICCATE QUI). Il coupon è attivo solo per poco tempo, di conseguenza decidete il prima possibile cosa fare.