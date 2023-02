Apple AirPods di seconda generazione su Amazon al 25% di sconto OGGI

L’offerta di oggi risulta una di quelle che probabilmente verranno prese d’assalto: le AirPods di Apple, quelle di seconda generazione, sono in sconto. Le cuffie per i coniche degli ultimi anni sono diventate ora un obiettivo per molti utenti, visto il 25% in meno sul prezzo di listino.

Più gli utenti si ritrovano a guardare le offerte Amazon, più ne desiderano di nuove.per poterle portare a casa ogni giorno in esclusiva direttamente dal proprio smartphone utilizzando una delle chat più famose del mondo, bisognerà solo iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. 78.000 sono gli utenti che ne fanno parte, tutti in grado ogni giorno di ricevere codici sconto e coupon esclusivi in maniera gratuita. Per entrare adesso liberamente, basterà solo un clic.

Su Amazon la grande offerta che riguarda le AirPods di seconda generazione di Apple, il prezzo è di soli 119,99 €

Gli utenti amanti del web e delle offerte che molto spesso lo popolano, avranno udito certamente oggi di una grande notizia: le AirPods di Apple di seconda generazione sono disponibili con uno sconto corposo su Amazon.

Le cuffie più coniche dell’intero mercato dell’elettronica attuale, sono oggi in sconto e arrivano ad un prezzo di 119,99 €. Il design è quello che tutti conoscono, il quale consente di avere alle orecchie cuffie leggerissime e dotate di comandi soft touch. Inoltre sono dotate di custodia di ricarica che può essere ricaricata sia tramite il celebre cavo Lightning che mediante la ricarica wireless. Aggiungendole adesso al carrello, potrete pagarle quindi, come già detto, solo 119,99 €, ovvero 40 € in meno rispetto al prezzo ufficiale.