Quando si parla del conflitto in Ucraina, perché nell’ultimo anno molti esperti hanno sbagliato così tanto nelle loro previsioni? Riflettere sulle “profezie mai realizzate” è opportuno nel triste anniversario dell’invasione.

La vittoria di Putin è stata facile e veloce

Solo un anno fa, questa era l’opinione più diffusa. Di conseguenza, molti politici occidentali erano disposti a dare alla Russia tutto ciò che voleva, persino a trasformare l’Ucraina in uno Stato satellite sotto il controllo di Mosca, rendendola uno Stato neutrale. A chi si deve questo presagio, che è stato cancellato dalla sfida ucraina? Da un’incomprensione delle capacità delle forze armate russe basata su alcune operazioni mal studiate ed eseguite (Cecenia, Georgia, Siria). Nasce da una valutazione inadeguata del patriottismo ucraino; molti si sono bevuti le false affermazioni di Putin secondo cui l’Ucraina non è mai stata un vero Paese, ma piuttosto una costola della Russia. E quindi, almeno in alcune aree, avrebbero dovuto accogliere a braccia aperte i soldati di Putin.

La fine del mondo a causa dell’energia

Mesi dopo l’inizio dell’invasione, le previsioni di un inverno freddo e difficile in Europa a causa di una crisi energetica incombente erano all’ordine del giorno. I prezzi dell’energia aumentarono e furono avvertiti sia dalle famiglie che dalle imprese. Tuttavia, la crisi durò molto meno e fu molto meno devastante di quanto si temesse. L’inverno mite ha contribuito, ma non è stato il principale. La volontà dell’Unione Europea di esplorare fonti energetiche alternative dimostra la sua capacità di adattamento. L’economia ha accelerato il ritmo dei miglioramenti dell’efficienza energetica e dello sviluppo di nuovi prodotti.

Terza apocalisse legata al cibo

Analogamente a quanto detto sopra. Nel 2022 la fame sembrava essere sul punto di raggiungere l’Italia. Le tipiche descrizioni apocalittiche, forse prevenute nei confronti della Russia, dipingevano un quadro terribile di carestia globale se la produzione di grano della Russia fosse stata interrotta. Eppure, la Russia non ha intenzione di smettere di vendere grano. Tuttavia, anche se la produzione di grano è diminuita a causa delle difficoltà logistiche causate dalla guerra, il mondo ha ancora una serie di altri giganti agricoli in grado di compensare la differenza. I prezzi sono aumentati e le nazioni più povere ne hanno risentito maggiormente. Ma anche su questo fronte non si sono ancora verificate le rivoluzioni e le grandi migrazioni previste.