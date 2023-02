Il produttore cinese Xiaomi sembra che sia al lavoro sull’ennesimo smartphone di fascia bassa. In particolare, si tratta del prossimo Xiaomi Redmi A2 e, nel corso delle ultime ore, il leaker Roland Quandt ha rivelato sul sito WinFuture numerosi dettagli interessanti.

Xiaomi Redmi A2, ecco le prime informazioni sul nuovo entry-level

Nel corso delle ultime ore il leaker Roland Quandt ha rivelato sul sito web WinFuture numerose informazioni riguardanti il prossimo entry-level di casa Xiaomi. In particolare, sembra che il nuovo Xiaomi Redmi A2 arriverà ufficialmente per il mercato europeo ad un prezzo molto basso. Dovrebbe infatti costare meno di 100 euro.

Dal punto di vista estetico non saranno presenti novità di rilievo rispetto ad altri device di Xiaomi. La parte frontale sarà infatti occupata da un display da 6.5 pollici di diagonale con un notch a goccia centrale. La backcover ospiterà invece un modulo fotografico con due sensori. Quello principale sarà da 8 MP, mentre il secondo da 2 MP.

Secondo quanto rivelato, sotto alla scocca ci sarà un processore di casa MediaTek. Si tratterà in particolare del soc MediaTek Helio G36. Questo processore è pressoché inedito, dato che la stessa MediaTek lo ha presentato soltanto pochi giorni fa. Ci saranno poi tagli di memoria con 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Come versione del software, invece, troveremo Android 13 Go Edition. Si tratta di una versione più leggera di Android e xhe garantira performance adeguate nonostante le soe non proprio alte. Sarà poi presente una batteria con una capienza da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 10W.